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У будівлі "Довженко-Центру" проводять слідчі дії

Фото: у будівлі "Довженко-Центрі" проводять слідчі дії (facebook.com/dovzhenko.centre)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронні органи проводять слідчі дії у будівлі "Довженко-Центру" у четвер, 10 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна розповіли у прес-службі СБУ.

"Наразі на території "Довженко-Центру" відбуваються слідчі дії за участі співробітників СБУ, Нацполіції та прокуратури міста Києва. Одному із колишніх посадовців Центру готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)", - повідомили у прес-службі.

За інформацією джерела РБК-Україна, справа стосується одного з колишніх керівників "Довженко-Центру". Однак ім'я наразі не розголошують.

Зазначимо, що раніше Міністерство культури передало "Довженко-Центр" до Державного агентства з питань кіно. Пізніше Держкіно оголосило про реорганізацію Центру.

Колектив Центру подав позов до суду проти Держкіно з вимогою визнати незаконним та скасувати наказ про реорганізацію.

Пізніше Держкіно звільнило з посади директора Олену Гончарук та призначило виконувати обов’язки директора Юлію Каждан. Проте повідомлялося, що вона не має досвіду управління інституціями культури.

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