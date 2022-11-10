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В здании "Довженко-Центра" проводят следственные действия

Фото: в здании "Довженко-Центра" проводят следственные действия (facebook.com/dovzhenko.centre)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранительные органы проводят следственные действия в здании Довженко-Центра в четверг, 10 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина рассказали в пресс-службе СБУ.

"В настоящее время на территории "Довженко-Центра" происходят следственные действия с участием сотрудников СБУ, Нацполиции и прокуратуры города Киева. Одному из бывших должностных лиц Центра готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением)", - сообщили в пресс-службе.

По информации источника РБК-Украина, дело касается одного из бывших руководителей Довженко-Центра. Однако имя пока не разглашается.

Отметим, что ранее Министерство культуры передало "Довженко-Центр" Государственному агентству по вопросам кино. Позже Госкино объявило о реорганизации Центра.

Коллектив Центра подал иск в суд против Госкино с требованием признать незаконным и отменить приказ о реорганизации.

Позже Госкино уволило с должности директора Елену Гончарук и назначило исполнять обязанности директора Юлию Каждан. Однако сообщалось, что у нее нет опыта управления институтами культуры.

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