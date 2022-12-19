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"Будивельник" одолел "Киев-Баскет" в дерби, "Днепр" получил техническое поражение за протест

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Львов, Понедельник 19 декабря 2022 20:20
"Будивельник" одолел "Киев-Баскет" в дерби, "Днепр" получил техническое поражение за протест Фото: Киевское дерби завершилось триумфом "Будивельника" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Очередные три матча регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги состоялись в понедельник. Победы отпраздновали столичный "Будивельник", львовская "Галичина" и одесская БИПА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Старый Луцк" – БИПА – 64:76 (12:21, 17:24, 18:19, 17:12)

"Галичина" – "Днепр" – 20:0 (техническая победа, результат 70:68 аннулирован)

"Киев-Баскет" – "Будивельник" – 64:77 (7:23, 21:18, 19:25, 17:11)

Центральным матчем дня стало дерби Киева. "Будивельник" завладел инициативой со старта, методично увеличивая собственное преимущество над "Киев-Баскетом". Как следствие, первая четверть завершилась полным разгромом "пчел" (23:7).

Во второй 10-минутке "Киев-Баскет" немного пришел в себя и навязал конкуренцию "гладиаторам". Но даже этот локальный успех номинальных хозяев сократил дефицит очков всего до 13-ти пунктов. Обмен же победами по четвертям после большого перерыва на итог повлиял не слишком – "Будивельник" уверенно победил.

"Гладиаторы" остаются единственным коллективом Суперлиги без поражений в сезоне 2022/23. Столичный гранд одержал 12 побед. В свою очередь "Киев-Баскет" идет на 3-й строчке (8 побед, 3 поражения).

Скандалом завершился поединок середняков чемпионата. На последней минуте матча "Галичины" против "Днепра" гости по указанию главного тренера покинули площадку. В комментарии Владимир Коваль объяснил демарш днепровцев неудовлетворительным судейством и анонсировал подачу протеста, а баскетбольная федерация оперативно засчитала "Днепру" техническое поражение.

К слову, киевский "Будивельник" проиграл "Хапоэлю" из Хайфы матч второго этапа Кубка Европы ФИБА.

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