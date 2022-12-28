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"Будивельник" одержал разгромную победу над "Левски" в Балканской лиге

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София, Среда 28 декабря 2022 19:38
"Будивельник" одержал разгромную победу над "Левски" в Балканской лиге Фото: "Будивельник" отпраздновал успех в Софии (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой для киевского "Будивельника" завершился визит в гости к софийскому "Левски" в рамках Балканской лиги (БИБЛ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

БИБЛ, групповой этап, 7-й тур

"Левски" – "Будивельник" – 67:95 (21:29, 16:25, 13:19, 17:22)

С первых минут "гладиаторы" очертили намерения победить на выезде. Начав со стартового рывка (8:0), киевляне не дали возможности хозяевам паркета прийти в себя. И хоть по итогам первой четверти гандикап "Будивельника" составил 8 пунктов, но на пике отечественный гранд вел с +13.

Во второй 10-минутке положение "Левски" ухудшилось. В начале четверти болгарский клуб еще пытался вернуться в игру и сократил дефицит очков до пяти. Однако "гладиаторы" вовремя взвинтили темп и на большой перерыв уже ушли с солидным преимуществом в 17 очков.

Третья четверть не изменила хода событий. "Будивельник" продолжил играть в целом увереннее и точнее в финальных стадиях атак. Если по итогам третьей четверти отставание хозяев выросло до 23-х пунктов, то после финальных десяти минут киевляне оторвались уже на 28 очков.

Легкое "взятие" Софии позволило "гладиаторам" улучшить турнирное положение в Балканской лиге. С тремя победами и одним поражением "Будивельник" сравнялся по очкам с черногорским "Милениюмом" (по 7 пунктов). К тому же команда Валерия Плеханова сыграла на два матча меньше.

К слову, ранее ФБУ опубликовала календарь украинской Суперлиги на январь.

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