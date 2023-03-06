"Будівельник" здобув непросту перемогу над "Політехнікою" в Суперлізі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Будівельник" – "Політехніка-Галичина" – 76:70 (15:17, 33:14, 13:16, 15:23)

Стартова чверть ознаменувалася гойдалками. Кияни та львів'яни кілька разів змінювали один одного в лідерах зустрічі. Зрештою, за підсумками десятихвилинки гору несподівано взяв середняк чемпіонату. "Політехніка" привезла столичному гранду +2.

"Будівельник" відреагував відразу в другій чверті. До її середини львівський колектив ще намагався нав'язати конкуренцію "гладіаторам". Однак, далі команда Дмитра Забірченка видала ударний відрізок (13:3) та відірвалася від "Політехники" на 17 пунктів.

У третій 10-хвилинці кияни спершу збільшив свій гандикап. Але поступово суперники вирівняли гру. Середняк навіть зумів вдруге виграти чверть, але скоротив власне відставання від лідера першості лише на три пункти. Тим не менше, "Політехніка" заклала фундамент для можливого камбеку.

І справді, у фінальній чверті львів'янам вдалося повернути інтригу в матч. За кілька хвилин до сирени середняк упритул наблизився до "Будівельника" (65:68). Утім, столичний гранд зумів підняти темп і таки дотиснув "Політехніку" з перевагою на 6 очок.