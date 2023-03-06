"Будивельник" одержал непростую победу над "Политехникой" в Суперлиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Суперлига, регулярный чемпионат

"Будивельник" – "Политехника-Галичина" – 76:70 (15:17, 33:14, 13:16, 15:23)

Стартовая четверть ознаменовалась качелями. Киевляне и львовяне несколько раз сменяли друг друга в качестве лидера. В конце концов, по итогам десятиминутки верх неожиданно взял середняк чемпионата. "Политехника" привезла столичному гранду +2.

"Будивельник" отреагировал сразу во второй четверти. До ее середины львовский коллектив еще пытался навязать конкуренцию "гладиаторам". Однако дальше команда Дмитрия Забирченко выдала ударный отрезок (13:3) и оторвалась от "Политехники" на 17 пунктов.

В третьей 10-минутке киевляне сначала увеличили свой гандикап. Но постепенно соперники выровняли игру. Середняк даже сумел во второй раз выиграть четверть, но сократил собственное отставание от лидера первенства всего на три пункта. Тем не менее, "Политехника" заложила фундамент для возможного камбэка.

И действительно, в финальной четверти львовянам удалось вернуть интригу в матч. За несколько минут до сирены середняк вплотную приблизился к "Будивельнику" (65:68). Впрочем, столичный гранд сумел поднять темп и дожал "Политехнику" с преимуществом в 6 очков.

Самым результативным в матче стал форвард львовян Владлен Бережный. Он набрал 30 пунктов и сделал 9 подборов. "Гладиаторы" с рекордом 24/0 остались лидером Суперлиги. "Политехника-Галичина" идет на 5-й строчке (12 побед, 11 поражений).