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Баскетбольна збірна України залишилася без головного тренера: яка причина

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Київ, Субота 04 березня 2023 15:17
Баскетбольна збірна України залишилася без головного тренера: яка причина Фото: Айнарс Багатскіс не зміг вивести команду на ЧС-2023 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Про завершення співпраці з головним тренером національної команди Айнарса Багатскіса оголосила Федерація баскетболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

55-річний фахівець покинув "синьо-жовтих". ФБУ вирішила не продовжувати контракт із латвійським тренером.

Багатскіс працював на чолі збірної України 3,5 роки. Головним досягненням балтійця на посаді став вихід на Євробаскет-2022. Там українська команда здобула три перемоги на груповому етапі та впевнено вийшла в плей-офф турніру. На стадії 1/8 фіналу збірна зазнала прикрої поразки від Польщі (86:94).

Водночас "синьо-жовті" провалили кваліфікацію до чемпіонату світу-2023. У секстеті L збірна України фінішувала лише п'ятою, здобувши 4 перемоги (10 матчів). На Мундіаль із відбіркової групи вийшли Іспанія, Італія і Грузія.

Паралельно в 2019-2022 рр. Багатскіс тренував "Київ-Баскет". Торік восени він підписав контракт із румунським "Волунтарі". У Дивізіоні A Румунії "муніципали" наразі йдуть на 5-й сходинці.

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