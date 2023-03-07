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"Будивельник" выиграл первый четвертьфинал Кубка Европы ФИБА

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Вероли, Вторник 07 марта 2023 22:20
"Будивельник" выиграл первый четвертьфинал Кубка Европы ФИБА Фото: "Гладиаторы" одержали победу с минимальным преимуществом (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой столичного "Будивельника" завершился первый матч 1/4 финала Кубка Европы ФИБА против французского "Шоле".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Европы ФИБА, 1/4 финала

"Будивельник" – "Шоле" – 73:72 (26:23, 14:27, 14:9, 19:13)

В дебюте встречи активнее были киевляне. "Гладиаторы" быстро захватили инициативу и попытались уйти в отрыв. На пике "Будивельник" вел с +9, но еще до конца стартовой четверти растерял почти все преимущество.

А уже в середине второй десятиминутки "Шоле" сумел выйти вперед. Более того, один из лидеров французской ЛНБ начал методически увеличивать свое преимущество. Как следствие, на большой перерыв "красно-белые" ушли с солидным гандикапом в 10 очков.

Напряженной оказалась третья четверть. "Шоле" уверенно держался в лидерах, но постепенно отечественный гранд сократил отставание. В начале финальной 10-минутки "Будивельник" даже выровнял положение (59:59) и дал старт игре нервов.

В концовке поединка лидер несколько раз менялся. И все же "гладиаторы" сумели вырвать непростую победу. Самым результативным в матче стал атакующий защитник "Будивельника" Джонни Берганемескел (20 очков, 1 подбор, 6 передач). Второй четвертьфинальный матч состоится 14 марта во Франции.

К слову, ранее Багатскис ушел с поста главного тренера сборной Украины.

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