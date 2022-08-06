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"Будивельник" вернул американского центрового

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Киев, Суббота 06 августа 2022 08:58
"Будивельник" вернул американского центрового Фото: Алек Браун в поединке против "Тернополя" (budivelnyk.ua)
Автор: Антон Федорцив

Опытный бигмен Алек Браун продолжит выступления за столичный "Будивельник" в грядущем сезоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

30-летний американец стал очередным переподписанием "гладиаторов". После полномасштабной агрессии РФ в последние полгода он провел в чемпионате Турции за "Яловаспор".

В предыдущем розыгрыше Суперлиги Браун сыграл 30 матчей, в которых набирал в среднем 10,6 очков, делал 5,3 подбора и 1,7 блока. Точность дальних бросков бигмена – 39,1% при 3,7 попытках за поединок. По блокшотам американский центровой стал лучшим в чемпионате Украины.

Браун был выбран под 50-м номером на драфте НБА-2014 "Финиксом". Однако пробиться в сильнейший дивизион планеты не смог. В Европе оказался перед сезоном 2015/16. Больше всего играл в Испании – "Обрадойро", "Бреоган", "Эстудиантес".

Накануне "Будивельник" получил место в Североевропейской баскетбольной лиге на сезон 2022/23. В данный момент в NEBL заявились 4 польских клуба, эстонский "ТалТех" и чешский "Брно".

&quot;Будивельник&quot; вернул американского центрового

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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