ua ru
Пт, 05 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Будивельник" заявился в европейскую лигу

Новина українською →
Пятница 05 августа 2022 13:05
"Будивельник" заявился в европейскую лигу Фото: Тайм-аут "Будивельника" в сезоне 2021/22 (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Столичный "Будивельник" решил присоединиться к Североевропейской баскетбольной лиге (NEBL) на предстоящий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Отечественный гранд попал в список участников соревнований. Участие в Североевропейской баскетбольной лиге подтвердили 7 команд.

"Будивельник" станет дебютантом NEBL. Вместе с ним старт в лиге возьмут польские "Зелена Гура", "Старт Люблин", "Щецин" и "Сопот", эстонский "ТалТех" и чешский "Брно". В прошлом году в турнире играли 8 клубов, а победителем стал польский "Анвил".

Если в этом году количество команд не изменится, все команды сыграют между собой в два круга. По результатам основного этапа квартет лучших команд определит чемпиона в "финале четырех".

В сезоне 2022/23 "Будивельник" сыграет в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, откуда в случае неудачи перейдет в Кубок Европы ФИБА. Также "гладиаторы" должны заявиться в чемпионат Украины.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз