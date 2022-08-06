ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Будівельник" повернув американського центрового

Новость на русском →
Київ, Субота 06 серпня 2022 08:58
"Будівельник" повернув американського центрового Фото: Алек Браун у поєдинку проти "Тернополя" (budivelnyk.ua)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений бігмен Алек Браун продовжить виступи за столичний "Будівельник" у прийдешньому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

30-річний американець став черговим перепідписанням "гладіаторів". Після повномасштабної агресії РФ останні півроку він провів у чемпіонаті Туреччини за "Яловаспор".

У попередньому розіграші Суперліги Браун зіграв 30 матчів, у яких набирав у середньому 10,6 очок, робив 5,3 підбирань і 1,7 блока. Точність дальніх кидків бігмена – 39,1% при 3,7 спробах за поєдинок. За блокшотами американський центровий став найкращим у чемпіонаті України.

Браун був обраний під 50-м номером на драфті НБА-2014 "Фініксом". Проте, пробитися в найсильніший дивізіон планети не зумів. У Європі опинився перед сезоном 2015/16. Найбільше грав в Іспанії – "Обрадойро", "Бреоган", "Естудіантес".

Напередодні "Будівельник" отримав місце в Північноєвропейській баскетбольній лізі на сезон 2022/23. Наразі до NEBL заявилися 4 польські клуби, естонський "ТалТех" і чеський "Брно".

&quot;Будівельник&quot; повернув американського центрового

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Десяток танків і 250 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз