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"Будівельник" вдруге програв у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА

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Рим, Вівторок 20 грудня 2022 23:01
"Будівельник" вдруге програв у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА Фото: В'ячеслав Бобров не врятував "гладіаторів" від поразки (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Домашньою поразкою для київського "Будівельника" завершився матч 2-го туру другого групового раунду Кубка Європи ФІБА проти фінського "Карху Баскета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Європи ФІБА, група J, 2-й тур

"Будівельник" – "Карху Баскет" – 65:72 (21:24, 15:18, 15:13, 14:17)

Лідер Корісліги Фінляндії розпочав активніше та поступово збільшував відрив упродовж стартової чверті. На піку "Карху" вів із +7. Київські "гладіатори" двічі зрівнювали рахунок, та все ж поступилися трьома пунктами.

У другій 10-хвилинці "Будівельник" грав на рівних до середини чверті. У якийсь момент вітчизняний гранд навіть був попереду (32:29), але провалив кінцівку та пішов на велику перерву з 6-очковим відставанням. "Карху" тримав київський клуб на безпечній відстані впродовж третьої чверті, але ривок на старті фінальних десяти хвилин дозволив "Будівельнику" повернутися до гри (55:55).

Однак, команда Валерія Плеханова розвинути локальний успіх не змогла. Гості були сильнішими в останньому відрізку та здобули комфортну перемогу. Не врятувала навіть хороша гра Богдана Близнюка. Оборонець набрав 18 очок за 35 хвилин і став найрезультативнішим на паркеті.

Дві поразки на старті другого групового етапу погіршили шанси "Будівельника" на вихід у чвертьфінал турніру. Наразі "гладіатори" в турнірній таблиці відстають від двох кривдників – "Карху" та "Хапоеля" з Хайфи. Наступний матч кияни зіграють 11 січня проти словацького "Левіце".

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