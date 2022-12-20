"Будивельник" во второй раз проиграл на втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Кубок Европы ФИБА, группа J, 2-й тур

"Будивельник" – "Карху Баскет" – 65:72 (21:24, 15:18, 15:13, 14:17)

Лидер Корислиги Финляндии начал активнее и постепенно увеличивал отрыв в стартовой четверти. На пике "Карху" вел с +7. Киевские "гладиаторы" дважды сравнивали счет, но все же уступили три пункта.

Во второй 10-минутке "Будивельник" играл на равных до середины четверти. В какой-то момент отечественный гранд даже был впереди (32:29), но провалил концовку и ушел на большой перерыв с 6-очковым отставанием. "Карху" держал киевский клуб на безопасном расстоянии в течение третьей четверти, но рывок на старте финальных десяти минут позволил "Будивельнику" вернуться в игру (55:55).

Однако команда Валерия Плеханова развить локальный успех не смогла. Гости были сильнее в последнем отрезке и одержали комфортную победу. Не спасла даже хорошая игра Богдана Близнюка. Защитник набрал 18 очков за 35 минут и стал самым результативным на паркете.

Два поражения на старте второго группового этапа ухудшили шансы "Будивельника" на выход в четвертьфинал турнира. В настоящее время "гладиаторы" в турнирной таблице отстают от двух обидчиков – "Карху" и "Хапоэля" из Хайфы. Следующий матч киевляне сыграют 11 января против словацкого "Левице".