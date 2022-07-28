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"Будивельник" узнал место проведения матчей квалификации Лиги чемпионов

Фото: Рабочие моменты "Будивельника" в сезоне 2021/22 (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Будивельник" проведет поединки квалификации баскетбольной Лиги чемпионов 2022/23 в Лиссабоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Португальская столица примет квалификационный этап в группе F. Матчи состоятся 21, 23 и 25 сентября. Остальные квалификационные турниры примут Скопье, Малага и Белград.

В первом раунде "Будивельник" встретится со шведским "Норчеппингом" 21 сентября. Если столичный клуб победит, то в следующем раунде сыграет с немецким "Бамбергом". Преодолев этого соперника, "гладиаторы" выйдут в финал квалификации.

Там киевляне встретятся с победителем другой части сетки, где будут соревноваться лиссабонская "Бенфика", кипрский "Керавнос" и косовский "Голден Игл". Победитель квалификации сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. "Будивельник" или кто-то из его соперников попадет в группу с испанской "Манресой", латвийским ВЭФом и французским "Лиможем".

Ранее Федерация баскетбола Украины отправила боссам Лиги чемпионов письмо с просьбой отдать "Будивельнику" место в групповом раунде турнира. Однако организаторы не предоставили отечественному гранду уайлд-кард.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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