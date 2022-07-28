"Будівельник" дізнався місце проведення матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Португальська столиця прийме кваліфікаційний етап у групі F. Матчі відбудуться 21, 23 і 25 вересня. Інші кваліфікаційні турніри приймуть Скоп'є, Малага та Белград.

У першому раунді "Будівельник" зустрінеться зі шведським "Норчеппінгом" 21 вересня. Якщо столичний клуб переможе, то в наступному раунді зіграє з німецьким "Бамбергом". Здолавши цього суперника, "гладіатори" вийдуть у фінал кваліфікації.

Там кияни зустрінуться з переможцем іншої частини сітки, де змагатимуться лісабонська "Бенфіка", кіпрський "Керавнос" та косовський "Голден Ігл". Переможець кваліфікації гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів. "Будівельник" або хтось із його суперників потрапить до групи з іспанською "Манресою", латвійським ВЕФом і французьким "Ліможем".

Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.