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"Будівельник" дізнався місце проведення матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: Робочі моменти "Будівельника" в сезоні 2021/22 (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Київський "Будівельник" проведе поєдинки кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів 2022/23 у Лісабоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Португальська столиця прийме кваліфікаційний етап у групі F. Матчі відбудуться 21, 23 і 25 вересня. Інші кваліфікаційні турніри приймуть Скоп'є, Малага та Белград.

У першому раунді "Будівельник" зустрінеться зі шведським "Норчеппінгом" 21 вересня. Якщо столичний клуб переможе, то в наступному раунді зіграє з німецьким "Бамбергом". Здолавши цього суперника, "гладіатори" вийдуть у фінал кваліфікації.

Там кияни зустрінуться з переможцем іншої частини сітки, де змагатимуться лісабонська "Бенфіка", кіпрський "Керавнос" та косовський "Голден Ігл". Переможець кваліфікації гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів. "Будівельник" або хтось із його суперників потрапить до групи з іспанською "Манресою", латвійським ВЕФом і французьким "Ліможем".

Раніше Федерація баскетболу України відправила босам Ліги чемпіонів лист із проханням віддати "Будівельнику" місце в груповому раунді турніру. Однак, організатори не надали вітчизняному гранду вайлдкард.

До слова, тренерський штаб оприлюднив ростер збірної України на період підготовки до відбору перед ЧС-2023.

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