"Будивельник" узнал место проведения матчей квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Португальская столица примет квалификационный этап в группе F. Матчи состоятся 21, 23 и 25 сентября. Остальные квалификационные турниры примут Скопье, Малага и Белград.

В первом раунде "Будивельник" встретится со шведским "Норчеппингом" 21 сентября. Если столичный клуб победит, то в следующем раунде сыграет с немецким "Бамбергом". Преодолев этого соперника, "гладиаторы" выйдут в финал квалификации.

Там киевляне встретятся с победителем другой части сетки, где будут соревноваться лиссабонская "Бенфика", кипрский "Керавнос" и косовский "Голден Игл". Победитель квалификации сыграет в основном раунде Лиги чемпионов. "Будивельник" или кто-то из его соперников попадет в группу с испанской "Манресой", латвийским ВЭФом и французским "Лиможем".

Ранее Федерация баскетбола Украины отправила боссам Лиги чемпионов письмо с просьбой отдать "Будивельнику" место в групповом раунде турнира. Однако организаторы не предоставили отечественному гранду уайлд-кард.