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"Будівельник" на старті Кубка Європи ФІБА переграв "Бріндізі"

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Бріндізі, Середа 12 жовтня 2022 23:40
"Будівельник" на старті Кубка Європи ФІБА переграв "Бріндізі" Фото: "Гладіатори" взяли переможний старт у євротурнірі (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Непростою перемогою київського "Будівельника" над італійським "Бріндізі" завершився стартовий тур групового етапу Кубка Європи ФІБА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок Європи ФІБА, група F, 1-й тур

"Бріндізі" – "Будівельник" – 70:74 (13:21, 17:22, 21:14, 19:17)

Вітчизняний гранд узявся до справи зі стартових хвилин і швидко забезпечив собі комфортне лідерство. Господарі паркету намагалися огризатися, але нічого протиставити "гладіаторам" у першій чверті не змогли. "Будівельник" упевнено повів із +8.

Друга 10-хвилинка промайнула за схожим сценарієм. Кияни тишком-нишком набирали очки, зокрема і влучними кидками з дистанції, а біля власного щита особливо розгулятися "Бріндізі" не давали. Як наслідок, перед великою перервою перевага "Будівельника" зросла до 13-ти очок.

А ось третя чверть стала холодним душем для вболівальників і баскетболістів столичної команди. Упродовж усього ігрового відрізку вони не встигали за переміщеннями та комбінаціями італійців, а ті ще й покращили відсоток влучності. Не дивно, що за таких обставин кияни розгубили половину створеного гандикапу.

Вирівняти становище "Будівельник" зумів у фінальній чверті. Тут обидва колективи дійшли до очкових гойдалок, але такий сценарій пішов на користь "гладіаторам". Київський клуб жодного разу не підпустив "Бріндізі" на відстань, ближчу за 4 очки, і саме з такою перевагою і закінчив матч.

У паралельному поєдинку квартету естонський "Калев" обіграв нідерландський "Гронінген" (75:65). У Римі 19 жовтня переможці стартового туру зустрінуться між собою.

До слова, слобожанський "Прометей" перемогою над "Лієткабелісом" розпочав виступи в Єврокубку.

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