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Баскетбольний "Прометей" із перемоги над "Лієткабелісом" стартував у Єврокубку

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Рига, Середа 12 жовтня 2022 21:01
Баскетбольний "Прометей" із перемоги над "Лієткабелісом" стартував у Єврокубку Фото: "Прометей" під час тайм-ауту (prometeybc.com)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою слобожанського "Прометея" завершився матч 1-го туру групового етапу Єврокубка 2022/23 проти "Лієткабеліса" з Паневежиса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, група A, 1-й тур

"Прометей" – "Лієткабеліс" – 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)

Вітчизняний гранд несподівано програв литовцям дебют (6:11). Проте, зумів швидко оговтатися та зі середини стартової чверті зламав хід матчу на власну користь. Перша 10-хвилинка закінчилася з перевагою "Прометея" на п'ять пунктів.

Щоправда, зі стартом другої розпочалися гойдалки. "Лієткабеліс" то наближався, то знову відставав від українського клубу. Огололися проблеми команди зі Слобожанського – незіграність оновленого складу та поганий відсоток реалізації дальніх кидків. Та навіть у такому стані "Прометей" пішов на велику перерву з +12.

Проблемною стала третя чверть. До середини 10-хвилинки литовці "з'їли" весь гандикап номінальних господарів, і в найгірший момент "червоно-білі" переважали опонента всього на очко. Та все ж, зуміли зібратися та перед фінальним відрізком мали перевагу на 6 пунктів.

Попередні помилки "Прометей" в останній чверті вирішив не повторювати. Команда грамотно та рівно провела всі 10 хвилин на паркеті, розвинула свій очковий запас над "Лієткабелісом" і набрала перші залікові бали в Єврокубку. Наступний матч – 19 жовтня проти італійської "Брешії".

До слова, напередодні "Прометей" не потрапив до переліку учасників української Суперліги.

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