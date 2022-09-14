"Будивельник" презентовал новые комплекты формы на грядущий сезон

Перед началом сезона 2022/23 столичный "Будивельник" презентовал два обновленных игровых комплекта экипировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

"Гладиаторы" получили два варианта формы на новый сезон. Оба комплекта отечественного гранда исполнены в эллинском стиле.

Первая форма – голубая с белым обрамлением. Справа на груди разместили клубный герб и логотип технического спонсора. В центре майки – надпись Budivelnyk и игровой номер баскетболиста.

Все главные элементы второй формы размещены в тех же местах. Сама экипировка получила пудровый цвет с синим обрамлением. В презентации формы приняли участие только что вернувшиеся с Евробаскета-2022 звезды сборной Украины Вячеслав Бобров и Богдан Близнюк.

Накануне ФБУ определила формат баскетбольной Суперлиги в сезоне 2022/23. Команды сыграют 4 круга регулярного чемпионата без плей-офф. Свое участие в турнире пока подтвердили 8 команд.

Фото: Новая форма "Будивельника" (facebook.com/BCBudivelnyk)