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"Будивельник" подписал баскетболиста сборной Украины

Фото: Павел Крутоус против сборной Испании (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Свингмен сборной Украины Павел Крутоус вернулся в ряды столичного "Будивельника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

30-летний баскетболист во второй раз будет выступать за "гладиаторов". Украинец стал пятым новичком "Будивельника" в текущее межсезонье.

Крутоус вернулся в Киев из "Днепра". В сезоне 2021/22 в составе днепровцев он в среднем проводил 19 минут на паркете, в течение которых набирал 6,4 очка и делал 1,9 подбора. Меткость двухочковых – 58,8%.

Ранее Крутоус отыграл 3 сезона за "Киев-Баскет". Перед выступлениями за "пчел" свингмен отдал те же три сезона "Будивельнику". Родной же клуб баскетболиста – БК "Киев".

Накануне "Будивельник" пополнился Бобровым и Маяускасом. До этого новый наставник "гладиаторов" Валерий Плеханов пригласил американца Гудвина и украинца Близнюка.

К слову, французская федерация запретила баскетболистам выступать в чемпионатах РФ и Беларуси.

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