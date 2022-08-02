"Будивельник" подписал баскетболиста сборной Украины

30-летний баскетболист во второй раз будет выступать за "гладиаторов". Украинец стал пятым новичком "Будивельника" в текущее межсезонье.

Крутоус вернулся в Киев из "Днепра". В сезоне 2021/22 в составе днепровцев он в среднем проводил 19 минут на паркете, в течение которых набирал 6,4 очка и делал 1,9 подбора. Меткость двухочковых – 58,8%.

Ранее Крутоус отыграл 3 сезона за "Киев-Баскет". Перед выступлениями за "пчел" свингмен отдал те же три сезона "Будивельнику". Родной же клуб баскетболиста – БК "Киев".

Накануне "Будивельник" пополнился Бобровым и Маяускасом. До этого новый наставник "гладиаторов" Валерий Плеханов пригласил американца Гудвина и украинца Близнюка.