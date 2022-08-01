"Будивельник" усилился двумя звездными новичками
Перед стартом сезона 2022/23 продолжил усиливаться столичный "Будивельник". Скамьи киевской команды пополнили Вячеслав Бобров и Ауримас Маяускас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
"Гладиаторы" вернули на родину экс-лидера "Днепра" Боброва. Украинский форвард последние полгода провел за французский "Нантер".
До этого он отыграл 1,5 сезона в составе днепровцев. В кампании 2021/22 в среднем Бобров набирал 9,4 очка и делал 5,7 подбора за 18,5 минут на паркете. Воспитанник "Азовмаша" ранее защищал цвета "Киева", "Химика" и ряда европейских команд.
Еще одним новичком "Будивельника" стал литовец Маяускас. Бигмэн прошлый сезон провел в Британии и Латвии, где выступал за "Лондон Лайонс" и "Вентспилс" соответственно.
В сезоне 2020/21 балтиец помог "Запорожью" во главе с Валерием Плехановым сенсационно завоевать "серебро" чемпионата Украины. Тогда его показатели были на уровне 13,6 очков и 5,7 подбора за матч Суперлиги.
На минувшей неделе боссы столичного гранда назначили Плеханова главным тренером команды. В сезоне 2021/22 он работал с "Харьковскими Соколами". Специалист уже пригласил американца Гудвина и украинца Близнюка.
К слову, французская федерация запретила баскетболистам выступать в чемпионатах РФ и Беларуси.
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