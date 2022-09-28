"Будівельник" підшукав тимчасову домівку в Європі

"Гладіатори" базуватимуться в Римі. Тренуватися та грати в новому сезоні київський клуб буде на базі представника 2-го дивізіону Італії – "Стелли Адзурри Роми",

"Коли ми дізналися про конкретну ситуацію з "Будівельником", то вирішили зробити свій внесок у повному дусі міжнародного масштабу нашого клубу. Ми пишаємося тим, що можемо зробити наші ресурси та енергію доступними для українського клубу впродовж сезону", – заявив гендиректор італійців Хуліо Тровато.

Напередодні "Будівельник" отримав місце в групі Кубка Європи ФІБА. Паралельно столичний клуб виступатиме в Балканській лізі (БІБЛ) та Європейській Північній баскетбольній лізі (NEBL). Натомість складена з перспективних українців команда виступить у Суперлізі.

Влітку "гладіаторів" очолив Валерій Плеханов. Із попереднього сезону в складі "Будівельника" залишилися українці Близнюк і Грицак, а також легіонери Гудвін і Браун. Перед новим сезоном лави команди поповнили Бобров, Крутоус, Тиртишник, Барбер, Бергаменескел, Грант, Маяускас.