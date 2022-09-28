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"Будівельник" підшукав тимчасову домівку в Європі

Фото: "Будівельник" вилетів із кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА (championsleague.basketball)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Будівельник" під час сезону 2022/23 готуватиметься до матчів на базі однієї з найкращих баскетбольних академії Старого світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrbasket.

"Гладіатори" базуватимуться в Римі. Тренуватися та грати в новому сезоні київський клуб буде на базі представника 2-го дивізіону Італії – "Стелли Адзурри Роми",

"Коли ми дізналися про конкретну ситуацію з "Будівельником", то вирішили зробити свій внесок у повному дусі міжнародного масштабу нашого клубу. Ми пишаємося тим, що можемо зробити наші ресурси та енергію доступними для українського клубу впродовж сезону", – заявив гендиректор італійців Хуліо Тровато.

Напередодні "Будівельник" отримав місце в групі Кубка Європи ФІБА. Паралельно столичний клуб виступатиме в Балканській лізі (БІБЛ) та Європейській Північній баскетбольній лізі (NEBL). Натомість складена з перспективних українців команда виступить у Суперлізі.

Влітку "гладіаторів" очолив Валерій Плеханов. Із попереднього сезону в складі "Будівельника" залишилися українці Близнюк і Грицак, а також легіонери Гудвін і Браун. Перед новим сезоном лави команди поповнили Бобров, Крутоус, Тиртишник, Барбер, Бергаменескел, Грант, Маяускас.

До слова, баскетбольна збірна України потрапила в топ-30 оновленого рейтингу ФІБА.

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Баскетбол