"Будівельник" переграв "Київ-Баскет" у першому дербі Суперліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Суперліга, регулярний чемпіонат

"Будівельник" – "Київ-Баскет" – 83:69 (17:14, 20:26, 21:12, 25:17)

У стартовій чверті суперники грали на рівних. "Гладіатори" в середині 10-хвилинки спробували піти у відрив, але "бджоли" зрівняли рахунок (12:12). Та все ж, у кінцівці "Будівельник" таки створив невелику перевагу (+3).

Початок другої чверті був за номінальними господарями. Вони на піку вели з гандикапом 9 очок, але поступово "Київ-Баскет" перехопив ініціативу. Додавши в атаці, гості спершу зрівняли рахунок, а перед великою перервою вирвалився вперед завдяки двом пунктам із фолом від Кісільчука.

Третя 10-хвилинка теж розпочалася під диктовку "бджіл". Вони намагалися тримати "Будівельник" на безпечній відстані та до середини чверті цілком контролювали хід поєдинку. Однак, "гладіатори" відшукали слабкі сторони в грі опонента, переламали ситуацію і зуміли повернути лідерство (58:52).

Фінальний відрізок лише ствердив перевагу "Будівельника". Титулований клуб у середині останньої чверті просто зім'яв оборону "Київ-Баскету" та зробив свою перевагу двозначною. Зрештою, цифри на табло зупинилися з +14 на користь "гладіаторів".

Завдяки цій перемозі "Будівельник" залишився лідером чемпіонату без жодної поразки в чотирьох матчах. Найрезультативнішими у складі киян виявилися форвард Кольченко (21 очко, 6 підбирань) і оборонець Нікітін із дабл-даблом (17 пунктів, 10 підбирань).