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"Будивельник" определился с новым главным тренером

Фото: Валерий Плеханов во главе "Харьковских Соколов" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Руководство киевского "Будивельника" решило назначить Валерия Плеханова новым наставником команды перед сезоном 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост "гладиаторов" в Facebook.

Украинский специалист ушел на повышение. В сезоне 2021/22 новый главный тренер столичного гранда работал с "Харьковскими Соколами".

В настоящее время Плеханов входит в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в сборной Украины и возглавляет команду U-18 "сине-желтых", которая 30 июля начнет борьбу на юношеском Евробаскете. Тренер уже присоединился к комплектации "Будивельника" на предстоящий сезон.

Плеханов был одним из соучредителей "Донецка" и работал в структуре "тигров" в 2008-2014 гг. Позже он тренировал "ДнепрАЗОТ", "Кривбасс" и "Запорожье". С двумя последними клубами завоевал "бронзу" и "серебро" Суперлиги соответственно.

Накануне "Будивельник" узнал место проведения квалификации Лиги чемпионов. Со шведским "Норчеппингом" и другими соперниками в случае победы киевляне сыграют в Лиссабоне.

К слову, тренерский штаб обнародовал ростер сборной Украины на период подготовки к отбору перед ЧМ-2023.

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