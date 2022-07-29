"Будівельник" визначився з новим головним тренером

Український фахівець пішов на підвищення. У сезоні 2021/22 новий головний тренер столичного гранда працював із "Харківськими Соколами".

Нині Плеханов входить до тренерського штабу Айнарса Багатскіса в збірній України та очолює команду U-18 "синьо-жовтих", що 30 липня розпочне боротьбу на юнацькому Євробаскеті. Тренер уже долучився до комплектації "Будівельника" на прийдешній сезон.

Плеханов був одним зі співзасновників "Донецька" та працював у структурі "тигрів" у 2008-2014 рр. Пізніше він тренував "ДніпроАЗОТ", "Кривбас" і "Запоріжжя". Із двома останніми клубами здобув "бронзу" та "срібло" Суперліги відповідно.

Напередодні "Будівельник" дізнався місце проведення кваліфікації Ліги чемпіонів. Із шведським "Норчеппінгом" та іншими суперниками в разі перемоги кияни зіграють у Лісабоні.