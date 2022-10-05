"Будівельник" і ще 3 команди Суперліги зіграють передсезонний турнір

Передсезонний турнір відбудеться 14-16 жовтня. Проведення кубка чотирьох присвячене 20-річчю створенню "Говерли".

Прикарпатці відновлять виступи в Суперлізі. Керівництво івано-франківців нещодавно призначило Євгена Мурзіна керманичем команди. Саме на чолі "Говерли" він досягнув найбільших успіхів у тренерській кар'єрі. Фахівець здобув із прикарпатцями бронзові нагороди першості 2010/11 та дійшов до фіналу Кубка України-2013.

Формат і календар турніру наразі невідомі. Найімовірніше, команди зіграють за коловою системою і визначать переможця за мотивами підсумкової турнірної таблиці.

Раніше "Київ-Баскет" підписав трьох українських форвардів під крило оновленого тренерського штабу "бджіл". Лави столичного колективу вже поповнили оборонець Базилєв, форварди Мусієнко, Заплотинський, Дубоненко, Кісільчук і центровий Юрченко.