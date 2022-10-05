UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Будівельник" і ще 3 команди Суперліги зіграють передсезонний турнір

Фото: Валерій Плеханов із баскетболістами "Будівельника" (championsleague.basketball)
Автор: Антон Федорців

Столичні "Будівельник" і "Київ-Баскет", івано-франківська "Говерла" та "Дніпро" готуються зустрітися в рамках Goverla Cup на Прикарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу-господаря.

Передсезонний турнір відбудеться 14-16 жовтня. Проведення кубка чотирьох присвячене 20-річчю створенню "Говерли".

Прикарпатці відновлять виступи в Суперлізі. Керівництво івано-франківців нещодавно призначило Євгена Мурзіна керманичем команди. Саме на чолі "Говерли" він досягнув найбільших успіхів у тренерській кар'єрі. Фахівець здобув із прикарпатцями бронзові нагороди першості 2010/11 та дійшов до фіналу Кубка України-2013.

Формат і календар турніру наразі невідомі. Найімовірніше, команди зіграють за коловою системою і визначать переможця за мотивами підсумкової турнірної таблиці.

Раніше "Київ-Баскет" підписав трьох українських форвардів під крило оновленого тренерського штабу "бджіл". Лави столичного колективу вже поповнили оборонець Базилєв, форварди Мусієнко, Заплотинський, Дубоненко, Кісільчук і центровий Юрченко.

До слова, минулого тижня "Черкаські Мавпи" визначилися з головним тренером команди на новий сезон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол