ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Київ-Баскет" підписав тріо українських форвардів

Новость на русском →
Київ, Середа 05 жовтня 2022 10:57
"Київ-Баскет" підписав тріо українських форвардів Фото: Ігор Дубоненко в складі "Миколаєва" (facebook.com/pressmbcmykolaiv)
Автор: Антон Федорців

Столичний "Київ-Баскет" продовжив презентувати новачків перед прийдешнім сезоном української Суперліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

До лав "бджіл" перебралися три форварди з українськими паспортами – Вадим Заплотинський, Ігор Дубоненко та Назарій Кісільчук. Дует перших у попередні сезони захищав кольори "Миколаєва".

Заплотинський провів за "корабелів" два сезони, відігравши понад 50 матчів у Суперлізі. Тим часом Дубоненко був серед лідерів миколаївців, набираючи в сезоні 2021/22 у середньому 5,4 очок і робив 1,4 підбирання. Натомість Кісільчук виступав на рівні Вищої ліги, де захищав кольори "Тернополя", "Кривбаса" та "Хмельницького".

Напередодні "Київ-Баскет" оголосив про підписання трьох українських виконавців – оборонця Базилєва, форварда Мусієнка та центрового Юрченка. Усі новачки були презентовані після призначення Володимира Холопова новим головним тренером команди.

"Бджоли" потрапили в перелік із 10-ти команд, які планують зіграти в новому сезоні Суперліги. Заявки клубів баскетбольна федерація прийматиме до 15 жовтня.

&quot;Київ-Баскет&quot; підписав тріо українських форвардів

До слова, раніше столичний "Будівельник" визначився з місцем базування у новому сезоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати