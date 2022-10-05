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"Будивельник" и еще 3 команды Суперлиги сыграют предсезонный турнир

Фото: Валерий Плеханов с баскетболистами "Будивельника" (championsleague.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Столичные "Будивельник" и "Киев-Баскет", ивано-франковская "Говерла" и "Днепр" готовятся встретиться в рамках Goverla Cup на Прикарпатье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба-хозяина.

Предсезонный турнир состоится 14-16 октября. Проведение кубка четырех посвящено 20-летию создания "Говерлы".

Прикарпатцы возобновят выступления в Суперлиге. Руководство ивано-франковцев недавно назначило Евгения Мурзина руководителем команды. Именно во главе "Говерлы" он добился наибольших успехов в тренерской карьере. Специалист завоевал с прикарпатцами бронзовые награды первенства 2010/11 и дошел до финала Кубка Украины-2013.

Формат и календарь турнира пока неизвестны. Скорее всего, команды сыграют по круговой системе и определят победителя по мотивам итоговой турнирной таблицы.

Ранее "Киев-Баскет" подписал трех украинских форвардов под крыло обновленного тренерского штаба "пчел". Ряды столичного коллектива уже пополнили защитник Базылев, форварды Мусиенко, Заплотинский, Дубоненко, Кисильчук и центровой Юрченко.

К слову, на прошлой неделе "Черкасские Мавпы" определились с главным тренером команды на новый сезон.

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Баскетбол