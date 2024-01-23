Будинок у гарі, у дворі уламки. Поліція показала наслідки атаки на Київ

Національна поліція оприлюднила фото наслідків ракетного удару російської армії по Києву в вранці 23 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram -канал поліції.

На фото видно пошкоджені та обгорілі будинки та уламки у дворі.

"Є пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та авто у Святошинському, Соломʼянському та Печерському районах. Потерпілим надають всю необхідну медичну допомогу",- йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, правоохоронці спільно із рятувальниками та лікарями продовжують працювати на місцях події.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російські війська вранці 23 січня нанесли ракетний удар по Україні.

Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, удар по Києву був комбінований. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім - балістичні.

За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 18 людей. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.

Як повідомив мер Віталій Кличко, у Печерському районі, де було влучання в нежитлову будівлю, виявили одного потерпілого. Екстрені служби продовжують гасити пожежу.