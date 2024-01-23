Дом в гари, во дворе обломки. Полиция показала последствия атаки на Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram- канал полиции.

На фото видны поврежденные и обгоревшие дома и обломки во дворе.

"Есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и авто в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь",- говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, правоохранители совместно со спасателями и врачами продолжают работать на местах происшествия.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине.

Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинирован. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем – баллистические.

По данным КГВА, в Киеве один человек погиб еще четыре раненых (большинство - с минно-взрывными травмами).

В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки

В Печерском районе – повреждение нежилого здания.

В Соломенском районе – повреждение жилого дома.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Печерском районе, где было попадание в нежилое здание, обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы продолжают тушить пожар.