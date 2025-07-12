Будинок у 2025 році: скільки коштує збудувати та як зекономити на матеріалах

Власний будинок залишається мрією для багатьох українців, особливо у весняно-літній сезон. Попри складну економічну ситуацію, інтерес до купівлі та будівництва житла за містом зростає - водночас дорожчають і будівельні матеріали.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX.
За даними OLX Нерухомість, у травні 2025 року попит на купівлю будинків в Україні зріс на 26% порівняно з минулим роком. У середньому - 4,7 відгуків на одне оголошення. Медіанна ціна таких об’єктів також піднялася - до 2,7 мільйонів гривень(+25%).
Це сприяло активнішому пошуку матеріалів для ремонту та будівництва. Лише на OLX у травні 2025 було понад 700 тисяч оголошень про продаж відповідних товарів - від цегли до техніки.
Цегла/бетон/піноблоки:
Пиломатеріали:
Металопрокат/арматура:
Комунікації:
Ремонт і оздоблення:
Найбільше подорожчали цегла та піноблоки - у два рази за рік. У середньому зростання по категоріях - на 50-200 гривень.
Вартість вживаних меблів:
Ціни зросли на 15-20%, найбільше - на дивани.
Українці дедалі частіше звертають увагу на вживані матеріали та техніку. Це дає змогу зекономити до 40-60% від ціни нового товару.
Раніше РБК-Україна писало про п’ять критичних ознак, які свідчать, що в оселі потрібно терміново робити ремонт. До них належать: поява плісняви, протікання труб, пошкодження підлоги, проблеми з електропроводкою, неприємний запах від шпалер. Ці сигнали можуть свідчити про серйозні проблеми, які загрожують не лише комфорту, а й безпеці мешканців.
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