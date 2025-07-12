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Дом в 2025 году: сколько стоит построить и как сэкономить на материалах

Фото: Ремонт в доме (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Собственный дом остается мечтой для многих украинцев, особенно в весенне-летний сезон. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес к покупке и строительству жилья за городом растет - одновременно дорожают и строительные материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.

Спрос на дома - вверх, цены тоже

По данным OLX Недвижимость, в мае 2025 года спрос на покупку домов в Украине вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. В среднем - 4,7 откликов на одно объявление. Медианная цена таких объектов также поднялась - до 2,7 миллионов гривен (+25%).

Это способствовало более активному поиску материалов для ремонта и строительства. Только на OLX в мае 2025 было более 700 тысяч объявлений о продаже соответствующих товаров - от кирпича до техники.

Что сколько стоит: стройматериалы и техника

Кирпич/бетон/пеноблоки:

  • новые - 500 гривен;
  • бывшие в употреблении - 200 гривен.

Пиломатериалы:

  • новые - 1000 гривен;
  • бывшие в употреблении - 200 гривен.

Металлопрокат/арматура:

  • новые - 208 гривен;
  • бывшие в употреблении - 400 гривен.

Коммуникации:

  • отопление (котлы, теплообменники, дымоходы) - 2500 гривен новые, 2000 гривен б/у;
  • электрика (солнечные панели, кабели, щитки) - 450 гривен новые, 400 гривен бывшие в употреблении;
  • сантехника (смесители, мойки, унитазы) - 1100 гривен новые, 800 гривен бывшие в употреблении;
  • вентиляция - 1000 гривен новые, 1100 гривен бывшие в употреблении.

Ремонт и отделка:

  • лакокрасочные материалы - 490 гривен новые (+17%), 382 гривен бывшие в употреблении (+27%);
  • обои - 350 гривен новые (+17%), 250 гривен бывшие в употреблении (+25%);
  • фурнитура, окна, двери - до 2700 гривен новые, 1300 гривен бывшие в употреблении.

Больше всего подорожали кирпич и пеноблоки - в два раза за год. В среднем рост по категориям - на 50-200 гривен.

Мебель: сколько стоит обустроить дом

Стоимость подержанной мебели:

  • диваны - 6000 гривен (+700 гривен до 2024 года);
  • шкафы-стенки - 2900 гривен;
  • стулья - 1200 гривен;
  • кровати - 4000 гривен;
  • комоды - 2000 гривен;
  • шкафы - 3000 гривен.

Цены выросли на 15-20%, больше всего - на диваны.

Украинцы все чаще обращают внимание на подержанные материалы и технику. Это позволяет сэкономить до 40-60% от цены нового товара.

Ранее РБК-Украина писало о пяти критических признаках, которые свидетельствуют, что в доме нужно срочно делать ремонт. К ним относятся: появление плесени, протекание труб, повреждение пола, проблемы с электропроводкой, неприятный запах от обоев. Эти сигналы могут свидетельствовать о серьезных проблемах, которые угрожают не только комфорту, но и безопасности жильцов.

Также мы рассказывали, на чем можно сэкономить во время ремонта в доме или квартире.

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Жилье