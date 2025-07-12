Дом в 2025 году: сколько стоит построить и как сэкономить на материалах

Собственный дом остается мечтой для многих украинцев, особенно в весенне-летний сезон. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, интерес к покупке и строительству жилья за городом растет - одновременно дорожают и строительные материалы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX.
По данным OLX Недвижимость, в мае 2025 года спрос на покупку домов в Украине вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. В среднем - 4,7 откликов на одно объявление. Медианная цена таких объектов также поднялась - до 2,7 миллионов гривен (+25%).
Это способствовало более активному поиску материалов для ремонта и строительства. Только на OLX в мае 2025 было более 700 тысяч объявлений о продаже соответствующих товаров - от кирпича до техники.
Кирпич/бетон/пеноблоки:
Пиломатериалы:
Металлопрокат/арматура:
Коммуникации:
Ремонт и отделка:
Больше всего подорожали кирпич и пеноблоки - в два раза за год. В среднем рост по категориям - на 50-200 гривен.
Стоимость подержанной мебели:
Цены выросли на 15-20%, больше всего - на диваны.
Украинцы все чаще обращают внимание на подержанные материалы и технику. Это позволяет сэкономить до 40-60% от цены нового товара.
Ранее РБК-Украина писало о пяти критических признаках, которые свидетельствуют, что в доме нужно срочно делать ремонт. К ним относятся: появление плесени, протекание труб, повреждение пола, проблемы с электропроводкой, неприятный запах от обоев. Эти сигналы могут свидетельствовать о серьезных проблемах, которые угрожают не только комфорту, но и безопасности жильцов.
Также мы рассказывали, на чем можно сэкономить во время ремонта в доме или квартире.
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