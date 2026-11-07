У будинку стрільця, який напав на людей у Кракові, знайшли тіла трьох людей

Обшук пройшов у будинку стрільця в Островці-Свентокшиському. Спершу силовики побачили тіла на зображенні з дрона, а згодом Туск підтвердив, що всередині знайшли двох загиблих жінок і чоловіка. Найімовірніше, це близькі нападника.

"Досі в Польщі не було таких жорстоких випадків тероризму", - заявив Туск.

За його словами, автомобіль нападника, попри побоювання, не становить загрози вибуху. Проте в ньому було чимало зброї, тож прем'єр переконаний, що можливих спільників стрільця швидко затримають.

Стріляв 24-річний громадянин Польщі з Свентокшиського воєводства. Поліцейські відкрили по ньому вогонь, поранили і затримали, після операції його стан стабільний.

За даними Interia, на батька нападника було офіційно зареєстровано 11 одиниць зброї. Одна з версій слідства полягає в тому, що стрілець узяв зброю саме в батька. Міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що нападник мав радикальні погляди і, найімовірніше, діяв сам.