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У будинку стрільця, який напав на людей у Кракові, знайшли тіла трьох людей

23:51 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)

У будинку чоловіка, який 7 листопада відкрив стрілянину на Головній ринковій площі Кракова, знайшли тіла двох жінок і чоловіка. Під час самого нападу загинули шестеро людей, ще 15 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час наради силових служб у Кракові, а також на Polsat News, Rzeczpospolita та Interia.

Обшук пройшов у будинку стрільця в Островці-Свентокшиському. Спершу силовики побачили тіла на зображенні з дрона, а згодом Туск підтвердив, що всередині знайшли двох загиблих жінок і чоловіка. Найімовірніше, це близькі нападника.

"Досі в Польщі не було таких жорстоких випадків тероризму", - заявив Туск.

За його словами, автомобіль нападника, попри побоювання, не становить загрози вибуху. Проте в ньому було чимало зброї, тож прем'єр переконаний, що можливих спільників стрільця швидко затримають.

Стріляв 24-річний громадянин Польщі з Свентокшиського воєводства. Поліцейські відкрили по ньому вогонь, поранили і затримали, після операції його стан стабільний.

За даними Interia, на батька нападника було офіційно зареєстровано 11 одиниць зброї. Одна з версій слідства полягає в тому, що стрілець узяв зброю саме в батька. Міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що нападник мав радикальні погляди і, найімовірніше, діяв сам.

Напад у центрі Кракова став одним з найкривавіших в історії Польщі. РБК-Україна розповідало про перші подробиці теракту, а згодом поліція розкрила дані про нападника. За даними RMF FM, стріляв 25-річний громадянин Польщі, який убив шістьох людей і поранив ще 12.

На трагедію відреагувало й керівництво країни. Як висловилися президент Кароль Навроцький і прем'єр Дональд Туск, ми розповідали окремо.

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