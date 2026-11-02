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У будинку на Петропавлівській Борщагівці утримували нацгвардійців після СЗЧ, - Півненко

20:24 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Іван Носальський
Фото: Олександр Півненко, командувач Нацгвардії (t.me/Pivnenko_NGU)

У будинку у Петропавлівській Борщагівці, який опинився в епіцентрі скандалу, утримували військовослужбовців Нацгвардії. Їх спіймали після самовільного залишення частини.

Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Чотирьох військовослужбовців ми відправили (до лікарні - ред.), які потребують медичної допомоги. Це військовослужбовці, які були після СЗЧ, спіймані та повернуті до підрозділів. Щоб ви розуміли, ці інші військовослужбовці - це військовослужбовці Національної гвардії", - сказав він.

Також генерал наголосив, що будь-яке погане поводження з українськими військовими є неприпустимим.

Він запевнив, що в Нацгвардії перевірять чутки в мережі про те, що з нацгвардійцями поводилися жорстоко. Буде проведено розслідування, результати оприлюднять.

Скандал на Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, місцеві жителі зібралися біля одного із приватних будинків у Петропавлівській Борщагівці. За інформацією, що поширилася у мережі, у підвалі будинку нібито утримували чоловіків, які самовільно залишили військові частини.

На місце викликали бригаду швидкої допомоги, проте медиків не пропускали на територію домоволодіння.

Місцеві жителі стверджували, що з чоловіками жорстоко поводяться та б'ють їх.

Пізніше, за словами очевидців, після того, як лікарів все ж таки допустили до будинку, звідти вивели чоловіків із травмами. На той момент офіційного підтвердження цієї інформації не було.

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