ua en ru
Нд, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Будинки й гуртожитки можна орендувати за одну гривню, щоб розселити ВПО

08:04 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Будинки й гуртожитки можна орендувати за одну гривню, щоб розселити ВПО Фото: проживати в приміщенні можна буде за символічну плату (freepik)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє передавати в оренду цілісні об'єкти нерухомості - будинки, гуртожитки - для розселення внутрішньо переміщених осіб за символічну плату в одну гривню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроєкту.

У четвер, 17 вересня, парламент підтримав законопроєкт №15579 одразу в другому читанні та в цілому - за нього проголосували 233 нардепи.

Документ вносить правки до прикінцевих положень закону про оренду державного й комунального майна, тимчасово призупиняючи дію однієї з його норм - до початку 2028 року.

Раніше через ухвалення закону про житлову політику виникла юридична суперечність, яка фактично не давала передавати цілі будівлі - житлові будинки, гуртожитки - в оренду організаціям чи установам для розселення переселенців. Новий закон цю суперечність усуває.

Тепер процес передачі державного й комунального майна під потреби ВПО, який раніше стояв через законодавчі обмеження, має запрацювати повністю.

Це дасть змогу місцевій владі разом із міжнародними донорами реалізовувати житлові проєкти, надавати людям, які втратили домівку через війну, реальне житло та відновити розселення в уже готових приміщеннях.

Нагадаємо, уряд вже змінив правила виплат ВПО - тепер частині переселенців допомогу на проживання продовжуватимуть автоматично ще на шість місяців, без повторного звернення.

Крім того, ВПО вже можуть повернути частину оплати за оренду житла - скористатись цим можна лише за виконання певних умов, визначених законодавством.

А з 22 жовтня 2026 року для ВПО зміниться головний документ, що підтверджує статус - до цієї дати чинна довідка залишається дійсною.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Внутрішньо переміщені особи Житло для переселенців
Новини
Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео)
Після атаки у Москві спалахнув НПЗ, що забезпечує 40% пального столиці РФ (відео)
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим