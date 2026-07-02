Будинки у вогні та зруйновані багатоповерхівки: ДСНС показала наслідки обстрілу Києва

Внаслідок масованого удару по Києву в ніч проти 2 липня пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в семи районах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Відомство оприлюднило кадри з місць ліквідації наслідків російської атаки. У Шевченківському районі зафіксовано гасіння пожежі на спільній покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю.
Також рятувальники працюють у житловій п'ятиповерхівці, де виникло займання на площі 300 квадратних метрів. Крім того, задокументовано руйнування ще однієї п'ятиповерхівки та пожежу в триповерховій нежитловій будівлі.
У Дарницькому зафіксовані часткові руйнування житлових п'яти- та дев'ятиповерхівок, пошкодження верхніх поверхів 16-поверхового будинку, а також руйнування приватних будинків.
У Печерському районі зафіксовано пошкодження житлової дев'ятиповерхівки та пожежу на площі 200 квадратних метрів у межах першого та другого поверхів. Згідно з повідомленням, на цій локації надзвичайники врятували одну людину.
В Оболонському районі сталася пожежа на території складського майданчика. Звідти люди самостійно принесли постраждалого до найближчого пожежного підрозділу, де співробітники ДСНС надають йому першу домедичну допомогу.
Крім того, ДСНС показала наслідки займання на технічному поверсі 16-поверхового будинку в Голосіївському районі.
У Святошинському районі зафіксовано пошкодження двох приватних житлових будинків, а в Деснянському - пошкодження житлової дев'ятиповерхівки. Наразі на всіх локаціях працюють необхідні служби.
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили черговий масований комбінований удар по Києву. Для ураження цілей ворог одночасно застосував декілька типів озброєння: ударні безпілотники, балістичні ракети та крилаті ракети різного базування.
Нпередодні президент Володимир Зеленський, спираючись на дані української розвідки, публічно попередив про підготовку ворога до масштабного нічного удару та закликав громадян суворо дотримуватися правил безпеки.