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Будинки в центрі Києва атакували щонайменше чотири "Шахеди", - Єрмак

Фото: попередньо, щонайменше чотири "Шахеди" атакували будинки в центрі Києва (t.me/dsns_telegram)
Автор: Марія Кучерявець

У новорічну ніч російські війська щонайменше чотири "Шахеди" спрямували по житлових будинках в центрі Києва. Ворог зробив це цілеспрямовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни вдарили по звичайних будинках в центрі Києва. Вони свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч. Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами", - написав Єрмак. 

Він зазначив, що наразі все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Нагадаємо, що внаслідок дронової атаки у Печерському районі столиці сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, а також загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі.

Як стало відомо, горів дах одного із корпусів Національного банку України. Пожежу вдалося загасити. 

Також падіння уламків зафіксовано у Святошинському районі Києва. Там пошкоджено нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

Крім того, уламки пошкодили колію швидкісного трамвая на Борщагівці, але рух трамваїв уже відновили.

Наразі відомо про 2 загиблих у столиці, ще 7 людей постраждали, серед них є вагітні жінки. 

Наліт "Шахедів" в новорічну ніч

 

Всього російські окупанти запустили в новорічну ніч 111 дронів. З них сили ППО збили 63, а ще 46 46 безпілотників було локаційно втрачено.

На черговий російський терор вже відреагував президент Володимир Зеленський, зазначивши, що навіть у новорічну ніч РФ хвилювало лише те, як зробити боляче Україні.

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