Будинки в центрі Києва атакували щонайменше чотири "Шахеди", - Єрмак

"Росіяни вдарили по звичайних будинках в центрі Києва. Вони свідомо цілились саме по центру столиці в новорічну ніч. Попередньо відомо, що будинки в центрі Києва були атаковані щонайменше чотирма шахедами", - написав Єрмак.

Він зазначив, що наразі все оперативно досліджують правоохоронці та експерти.

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Нагадаємо, що внаслідок дронової атаки у Печерському районі столиці сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку, а також загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі.

Як стало відомо, горів дах одного із корпусів Національного банку України. Пожежу вдалося загасити.

Також падіння уламків зафіксовано у Святошинському районі Києва. Там пошкоджено нежитлову будівлю, внаслідок чого виникла пожежа.

Крім того, уламки пошкодили колію швидкісного трамвая на Борщагівці, але рух трамваїв уже відновили.

Наразі відомо про 2 загиблих у столиці, ще 7 людей постраждали, серед них є вагітні жінки.

Наліт "Шахедів" в новорічну ніч