Дома в центре Киева атаковали по меньшей мере четыре "Шахеда", - Ермак

"Россияне ударили по обычным домам в центре Киева. Они сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь. Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами", - написал Ермак.

Он отметил, что сейчас все оперативно исследуют правоохранители и эксперты.

Что известно о последствиях атаки на Киев

Напомним, что в результате дроновой атаки в Печерском районе столицы произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания.

Как стало известно, горела крыша одного из корпусов Национального банка Украины. Пожар удалось потушить.

Также падение обломков зафиксировано в Святошинском районе Киева. Там повреждено нежилое здание, в результате чего возник пожар.

Кроме того, обломки повредили пути скоростного трамвая на Борщаговке, но движение трамваев уже восстановили.

Известно о 2 погибших в столице, еще 7 человек пострадали, среди них есть беременные женщины.

Налет "Шахедов" в новогоднюю ночь