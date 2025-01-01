RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Дома в центре Киева атаковали по меньшей мере четыре "Шахеда", - Ермак

Фото: предварительно, по меньшей мере четыре "Шахеда" атаковали дома в центре Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Мария Кучерявец

В новогоднюю ночь российские войска по меньшей мере четыре "Шахеда" направили по жилым домам в центре Киева. Враг сделал это целенаправленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Россияне ударили по обычным домам в центре Киева. Они сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь. Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами", - написал Ермак.

Он отметил, что сейчас все оперативно исследуют правоохранители и эксперты.

Что известно о последствиях атаки на Киев

Напомним, что в результате дроновой атаки в Печерском районе столицы произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания.

Как стало известно, горела крыша одного из корпусов Национального банка Украины. Пожар удалось потушить.

Также падение обломков зафиксировано в Святошинском районе Киева. Там повреждено нежилое здание, в результате чего возник пожар.

Кроме того, обломки повредили пути скоростного трамвая на Борщаговке, но движение трамваев уже восстановили.

Известно о 2 погибших в столице, еще 7 человек пострадали, среди них есть беременные женщины.

Налет "Шахедов" в новогоднюю ночь

 

Всего российские оккупанты запустили в новогоднюю ночь 111 дронов. Из них силы ПВО сбили 63, а еще 46 46 беспилотников были локально потеряны.

На очередной российский террор уже отреагировал президент Владимир Зеленский, отметив, что даже в новогоднюю ночь РФ волновало только то, как сделать больно Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАндрей ЕрмакВойна в УкраинеДрониАтака дронов