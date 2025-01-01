Дома в центре Киева атаковали по меньшей мере четыре "Шахеда", - Ермак

В новогоднюю ночь российские войска по меньшей мере четыре "Шахеда" направили по жилым домам в центре Киева. Враг сделал это целенаправленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
"Россияне ударили по обычным домам в центре Киева. Они сознательно целились именно по центру столицы в новогоднюю ночь. Предварительно известно, что дома в центре Киева были атакованы по меньшей мере четырьмя шахедами", - написал Ермак.
Он отметил, что сейчас все оперативно исследуют правоохранители и эксперты.
Напомним, что в результате дроновой атаки в Печерском районе столицы произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома, а также возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания.
Как стало известно, горела крыша одного из корпусов Национального банка Украины. Пожар удалось потушить.
Также падение обломков зафиксировано в Святошинском районе Киева. Там повреждено нежилое здание, в результате чего возник пожар.
Кроме того, обломки повредили пути скоростного трамвая на Борщаговке, но движение трамваев уже восстановили.
Известно о 2 погибших в столице, еще 7 человек пострадали, среди них есть беременные женщины.
Всего российские оккупанты запустили в новогоднюю ночь 111 дронов. Из них силы ПВО сбили 63, а еще 46 46 беспилотников были локально потеряны.
На очередной российский террор уже отреагировал президент Владимир Зеленский, отметив, что даже в новогоднюю ночь РФ волновало только то, как сделать больно Украине.
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