Будинки, поліклініки й навіть садочки: хто у Києві залишився сьогодні без тепла і як надовго

П'ятниця 02 січня 2026 15:44
UA EN RU
Будинки, поліклініки й навіть садочки: хто у Києві залишився сьогодні без тепла і як надовго Мешканці кількох житлових масивів у Києві залишились без тепла (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 2 січня, у Києві вирішили тимчасово обмежити теплопостачання для споживачів кількох житлових масивів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Чому у Києві вирішили обмежити теплопостачання

Згідно з інформацією КМДА, комунальні служби столиці продовжують працювати над відновленням міської інфраструктури після ворожого обстрілу, що стався в ніч проти 27 грудня.

Сьогодні, 2 січня, враховуючи сприятливі погодні умови (зокрема, відсутність сильних морозів) фахівці проводять ремонтні роботи на тепломережі на проспекті Соборності (колишня назва - проспект Возз'єднання) у Дніпровському районі Києва.

З огляду на це - для ремонту мереж - тимчасово обмежене теплопостачання для деяких споживачів.

Де саме у столиці відсутнє тепло та як надовго

У КМДА повідомили, що в цілому на час виконання робіт тимчасово обмежене теплопостачання у 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки.

Уточнюється, що без тепла через це залишаються:

  • 160 житлових будинків;
  • 14 дитячих садків;
  • 9 шкіл;
  • 3 поліклініки;
  • 151 відомча установа.

Завершити ремонтні роботи спеціалісти планують впродовж однієї доби.

"Після чого теплопостачання відновлять у повному обсязі", - підсумували у КМДА.

Що відомо про обстріл Києва в ніч на 27 грудня

У ніч на 27 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та ударні дрони.

Внаслідок цього місто зазнало значних руйнувань. Постраждали десятки людей.

Пошкодження й пожежі були зафіксовані одразу в семи районах столиці.

У місті спостерігались також перебої з електро- та теплопостачанням.

Нагадаємо, за інформацією очільника Києва Віталія Кличка, внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ 27 грудня майже третина столиці залишилася без теплопостачання: понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.

Для обігріву лікарень навіть розгорнули мобільні котельні.

Читайте також, що відомо про труднощі з відбиттям ворожої атаки 27 грудня.

