Будинки, поліклініки й навіть садочки: хто у Києві залишився сьогодні без тепла і як надовго
Сьогодні, 2 січня, у Києві вирішили тимчасово обмежити теплопостачання для споживачів кількох житлових масивів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Чому у Києві вирішили обмежити теплопостачання
Згідно з інформацією КМДА, комунальні служби столиці продовжують працювати над відновленням міської інфраструктури після ворожого обстрілу, що стався в ніч проти 27 грудня.
Сьогодні, 2 січня, враховуючи сприятливі погодні умови (зокрема, відсутність сильних морозів) фахівці проводять ремонтні роботи на тепломережі на проспекті Соборності (колишня назва - проспект Возз'єднання) у Дніпровському районі Києва.
З огляду на це - для ремонту мереж - тимчасово обмежене теплопостачання для деяких споживачів.
Де саме у столиці відсутнє тепло та як надовго
У КМДА повідомили, що в цілому на час виконання робіт тимчасово обмежене теплопостачання у 337 споживачів житлових масивів Русанівка та Березняки.
Уточнюється, що без тепла через це залишаються:
- 160 житлових будинків;
- 14 дитячих садків;
- 9 шкіл;
- 3 поліклініки;
- 151 відомча установа.
Завершити ремонтні роботи спеціалісти планують впродовж однієї доби.
"Після чого теплопостачання відновлять у повному обсязі", - підсумували у КМДА.
Що відомо про обстріл Києва в ніч на 27 грудня
У ніч на 27 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву, застосувавши ракети та ударні дрони.
Внаслідок цього місто зазнало значних руйнувань. Постраждали десятки людей.
Пошкодження й пожежі були зафіксовані одразу в семи районах столиці.
У місті спостерігались також перебої з електро- та теплопостачанням.
Нагадаємо, за інформацією очільника Києва Віталія Кличка, внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ 27 грудня майже третина столиці залишилася без теплопостачання: понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.
Для обігріву лікарень навіть розгорнули мобільні котельні.
