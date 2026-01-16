Будинки з електроопаленням: як це працює та скільки коштує в Україні
Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури й не вимикатимуть від мережі, однак у разі аварій знеструмлення можливе.
РБК-Україна розповідає, що таке електроопалення та як це працює в Україні.
В Україні дедалі більше житлових будинків переходять на електроопалення - як у новобудовах, так і в реконструйованому житловому фонді. Причини різні: від відсутності газу до проблем із централізованим теплопостачанням і бажання мешканців мати автономність.
Однак важливо пам’ятати, що електроопалення - це окрема система з чіткими вимогами, тарифами та правилами підключення.
Що таке будинок з електроопаленням
Будинком або квартирою з електроопаленням вважається житло, де:
- опалення здійснюється виключно за рахунок електричної енергії;
- відсутній інший вид опалення - газове, централізоване чи альтернативне;
- електроопалювальні установки встановлені відповідно до проєктної документації;
- система офіційно введена в експлуатацію та підтверджена оператором системи розподілу.
Лише за цих умов споживач має право на спеціальний тариф на електроенергію в опалювальний період.
Як працює електроопалення
Найпоширеніші варіанти електроопалення в житлових будинках:
- електрокотли з водяною системою опалення;
- електричні конвектори;
- теплі електричні підлоги;
- комбіновані системи з автоматичним регулюванням температури.
Система працює від загальної електромережі будинку або квартири, але потребує достатньої договірної потужності. Саме цей фактор часто стає ключовим обмеженням для старих будинків.
Тариф на електроопалення
У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:
- до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг;
- понад 2000 кВт·год - 4,32 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг споживання.
Важливо: якщо споживання перевищило 2000 кВт·год, пільговий тариф не застосовується навіть до першої частини - вся електроенергія рахується за 4,32 грн.
Ці ж умови поширюються на багатоквартирні будинки, які:
- не газифіковані;
- не мають або не використовують централізоване чи автономне теплопостачання з інших енергоносіїв.
Кому вигідне електроопалення
Електроопалення може бути фінансово виправданим, якщо:
- житло добре утеплене;
- площа не надто велика;
- є сучасна автоматика;
- споживання не перевищує 2000 кВт·год на місяць.
У такому разі мешканці фактично платять за опалення за пільговим тарифом і отримують повну автономність від теплокомуненерго.
Хто може скористатися тарифом на електроопалення
Право на пільговий тариф мають:
- власники приватних будинків;
- власники квартир у багатоквартирних будинках,
- за умови, що:
- відсутній інший вид опалення;
- електроопалювальна установка оформлена в установленому порядку;
- інформація внесена до паспорта точки розподілу електроенергії.
Перед подачею документів варто перевірити у постачальника, чи не було вже зафіксовано інший тип опалення.
Як перейти на електроопалення
Процедура складається з трьох основних етапів.
Проєкт електропостачання. Потрібно замовити проєкт електропостачання всієї опалювальної площі житла. Його може виконати будь-яка ліцензована проєктна організація.
Проєкт має містити:
- розрахунок тепловтрат;
- вимоги до температурного режиму;
- оцінку потужності;
- технічний висновок щодо електромереж.
Погодження з оператором системи розподілу. До ОСР подаються:
- сам проєкт;
- акт від’єднання від централізованого опалення (для багатоповерхівок);
- довідка про відсутність газового опалення;
- техпаспорт електроопалювального обладнання.
Важливо: потужність установки не може перевищувати дозволену за договором.
Введення в експлуатацію. Після монтажу ОСР проводить обстеження і, у разі відповідності проєкту, оформлює акт допуску та вносить зміни до реєстрів.
Якщо не вистачає потужності
Якщо розрахункова потужність електроопалення перевищує дозволену:
- необхідно офіційно збільшити потужність приєднання;
- це робиться через оператора системи розподілу;
- процедура регулюється Кодексом систем розподілу та окремими правилами на час воєнного стану.
У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення
Найпоширеніші випадки:
- новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт);
- апарт-комплекси - нежитловий фонд, де газ підключити складно або неможливо;
- малоповерхові будинки - 2-5 поверхів, зазвичай у передмістях;
- будинки після реконструкції - з оновленими мережами;
- райони з проблемним теплопостачанням, де централізоване тепло нестабільне або надто дороге.
Водночас у старих багатоповерхівках без реконструкції мереж масовий перехід на електроопалення технічно неможливий.
Нагадаємо, уряд ухвалив рішення включити житлові будинки з електроопаленням до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це означає, що такі будинки не підлягатимуть плановим відключенням електроенергії під час обмежень у енергосистемі. Водночас у Кабміні наголошують: у разі аварійних ситуацій або пошкодження мереж знеструмлення можливе навіть для об’єктів критичної інфраструктури.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: НКРЕКП, ДТЕК, YASNO, АТ "Прикарпаттяобленерго", Цивільний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про теплопостачання".