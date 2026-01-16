ua en ru
Пт, 16 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Будинки з електроопаленням: як це працює та скільки коштує в Україні

П'ятниця 16 січня 2026 17:02
UA EN RU
Будинки з електроопаленням: як це працює та скільки коштує в Україні Фото: Як функціонують будинки з електроопаленням в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури й не вимикатимуть від мережі, однак у разі аварій знеструмлення можливе.

РБК-Україна розповідає, що таке електроопалення та як це працює в Україні.

В Україні дедалі більше житлових будинків переходять на електроопалення - як у новобудовах, так і в реконструйованому житловому фонді. Причини різні: від відсутності газу до проблем із централізованим теплопостачанням і бажання мешканців мати автономність.

Однак важливо пам’ятати, що електроопалення - це окрема система з чіткими вимогами, тарифами та правилами підключення.

Що таке будинок з електроопаленням

Будинком або квартирою з електроопаленням вважається житло, де:

  • опалення здійснюється виключно за рахунок електричної енергії;
  • відсутній інший вид опалення - газове, централізоване чи альтернативне;
  • електроопалювальні установки встановлені відповідно до проєктної документації;
  • система офіційно введена в експлуатацію та підтверджена оператором системи розподілу.

Лише за цих умов споживач має право на спеціальний тариф на електроенергію в опалювальний період.

Як працює електроопалення

Найпоширеніші варіанти електроопалення в житлових будинках:

  • електрокотли з водяною системою опалення;
  • електричні конвектори;
  • теплі електричні підлоги;
  • комбіновані системи з автоматичним регулюванням температури.

Система працює від загальної електромережі будинку або квартири, але потребує достатньої договірної потужності. Саме цей фактор часто стає ключовим обмеженням для старих будинків.

Тариф на електроопалення

У період з 1 жовтня по 30 квітня для індивідуальних і колективних побутових споживачів з електроопаленням діє спеціальна схема тарифів:

  • до 2000 кВт·год на місяць (включно) - 2,64 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг;
  • понад 2000 кВт·год - 4,32 грн. за 1 кВт·год за весь обсяг споживання.

Важливо: якщо споживання перевищило 2000 кВт·год, пільговий тариф не застосовується навіть до першої частини - вся електроенергія рахується за 4,32 грн.

Ці ж умови поширюються на багатоквартирні будинки, які:

  • не газифіковані;
  • не мають або не використовують централізоване чи автономне теплопостачання з інших енергоносіїв.

Кому вигідне електроопалення

Електроопалення може бути фінансово виправданим, якщо:

  • житло добре утеплене;
  • площа не надто велика;
  • є сучасна автоматика;
  • споживання не перевищує 2000 кВт·год на місяць.

У такому разі мешканці фактично платять за опалення за пільговим тарифом і отримують повну автономність від теплокомуненерго.

Хто може скористатися тарифом на електроопалення

Право на пільговий тариф мають:

  • власники приватних будинків;
  • власники квартир у багатоквартирних будинках,
  • за умови, що:
  • відсутній інший вид опалення;
  • електроопалювальна установка оформлена в установленому порядку;
  • інформація внесена до паспорта точки розподілу електроенергії.

Перед подачею документів варто перевірити у постачальника, чи не було вже зафіксовано інший тип опалення.

Як перейти на електроопалення

Процедура складається з трьох основних етапів.

Проєкт електропостачання. Потрібно замовити проєкт електропостачання всієї опалювальної площі житла. Його може виконати будь-яка ліцензована проєктна організація.

Проєкт має містити:

  • розрахунок тепловтрат;
  • вимоги до температурного режиму;
  • оцінку потужності;
  • технічний висновок щодо електромереж.

Погодження з оператором системи розподілу. До ОСР подаються:

  • сам проєкт;
  • акт від’єднання від централізованого опалення (для багатоповерхівок);
  • довідка про відсутність газового опалення;
  • техпаспорт електроопалювального обладнання.

Важливо: потужність установки не може перевищувати дозволену за договором.

Введення в експлуатацію. Після монтажу ОСР проводить обстеження і, у разі відповідності проєкту, оформлює акт допуску та вносить зміни до реєстрів.

Якщо не вистачає потужності

Якщо розрахункова потужність електроопалення перевищує дозволену:

  • необхідно офіційно збільшити потужність приєднання;
  • це робиться через оператора системи розподілу;
  • процедура регулюється Кодексом систем розподілу та окремими правилами на час воєнного стану.

У яких багатоквартирних будинках найчастіше встановлюють електроопалення

Найпоширеніші випадки:

  • новобудови без газу - з підвищеною потужністю на квартиру (7-10 кВт);
  • апарт-комплекси - нежитловий фонд, де газ підключити складно або неможливо;
  • малоповерхові будинки - 2-5 поверхів, зазвичай у передмістях;
  • будинки після реконструкції - з оновленими мережами;
  • райони з проблемним теплопостачанням, де централізоване тепло нестабільне або надто дороге.

Водночас у старих багатоповерхівках без реконструкції мереж масовий перехід на електроопалення технічно неможливий.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення включити житлові будинки з електроопаленням до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це означає, що такі будинки не підлягатимуть плановим відключенням електроенергії під час обмежень у енергосистемі. Водночас у Кабміні наголошують: у разі аварійних ситуацій або пошкодження мереж знеструмлення можливе навіть для об’єктів критичної інфраструктури.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: НКРЕКП, ДТЕК, YASNO, АТ "Прикарпаттяобленерго", Цивільний кодекс України, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", Закон України "Про теплопостачання".

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Опалювальный сезон
Новини
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Україна сьогодні отримала "серйозний пакет" ракет до систем ППО, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу