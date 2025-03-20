У будинках Львова тимчасово відключають опалення: що сталося

Що відомо про відключення теплопостачання у Львові

Згідно з інформацією Львівської міської ради, теплопостачання до житлових будинків міста призупиняють тимчасово. Таке рішення ухвалили на тлі прогнозованих погодних умов.

"У зв'язку з потеплінням, сьогодні, 20 березня, вдень, з 10:00 по 18:00, "Львівтеплоенерго" призупинить теплопостачання до житлових будинків", - повідомили громадянам.

Наголошується, що отримувати тепло при цьому будуть:

школи;

садочки;

поліклініки;

лікарні.

"Надалі тепловики моніторитимуть прогноз погоди та, ймовірно, продовжуватимуть таку практику", - зауважили в ЛМР.

Уточнюється, що за даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні вдень температура повітря підніметься до 11-13 градусів вище нуля.

Допис ЛМР (скриншот: t.me/lviv_adm)