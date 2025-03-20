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У будинках Львова тимчасово відключають опалення: що сталося

У будинках Львова тимчасово відключають тепло (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У житлових будинках Львова призупиняють теплопостачання. Наразі таке рішення є тимчасовим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Львівської міської ради у Telegram.

Що відомо про відключення теплопостачання у Львові

Згідно з інформацією Львівської міської ради, теплопостачання до житлових будинків міста призупиняють тимчасово. Таке рішення ухвалили на тлі прогнозованих погодних умов.

"У зв'язку з потеплінням, сьогодні, 20 березня, вдень, з 10:00 по 18:00, "Львівтеплоенерго" призупинить теплопостачання до житлових будинків", - повідомили громадянам.

Наголошується, що отримувати тепло при цьому будуть:

  • школи;
  • садочки;
  • поліклініки;
  • лікарні.

"Надалі тепловики моніторитимуть прогноз погоди та, ймовірно, продовжуватимуть таку практику", - зауважили в ЛМР.

Уточнюється, що за даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні вдень температура повітря підніметься до 11-13 градусів вище нуля.

Допис ЛМР (скриншот: t.me/lviv_adm)

Нагадаємо, призупиняти подачу опалення для будинків у Львові вже вирішували раніше - ще на початку березня. Тоді обмежувати теплопостачання також планували у конкретні години.

Тим часом у Херсоні оголосили про завершення опалювального сезону.

Крім того, чи вимикатимуть опалення достроково у столиці розповіли у Київській міській державній адміністрації.

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