В домах Львова временно отключают отопление: что случилось

В жилых домах Львова приостанавливают теплоснабжение. На данный момент такое решение является временным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета в Telegram.
Согласно информации Львовского городского совета, теплоснабжение в жилые дома города приостанавливают временно. Такое решение приняли на фоне прогнозируемых погодных условий.
"В связи с потеплением, сегодня, 20 марта, днем, с 10:00 по 18:00, "Львовтеплоэнерго" приостановит теплоснабжение в жилые дома", - сообщили гражданам.
Отмечается, что получать тепло при этом будут:
"В дальнейшем тепловики будут мониторить прогноз погоды и, вероятно, будут продолжать такую практику", - отметили в ЛГС.
Уточняется, что по данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня днем температура воздуха поднимется до 11-13 градусов выше нуля.
Напомним, приостанавливать подачу отопления для домов во Львове уже решали раньше - еще в начале марта. Тогда ограничивать теплоснабжение также планировали в конкретные часы.
Тем временем в Херсоне объявили о завершении отопительного сезона.
Кроме того, будут ли выключать отопление досрочно в столице рассказали в Киевской городской государственной администрации.
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