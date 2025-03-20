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В домах Львова временно отключают отопление: что случилось

В домах Львова временно отключают тепло (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В жилых домах Львова приостанавливают теплоснабжение. На данный момент такое решение является временным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета в Telegram.

Что известно об отключении теплоснабжения во Львове

Согласно информации Львовского городского совета, теплоснабжение в жилые дома города приостанавливают временно. Такое решение приняли на фоне прогнозируемых погодных условий.

"В связи с потеплением, сегодня, 20 марта, днем, с 10:00 по 18:00, "Львовтеплоэнерго" приостановит теплоснабжение в жилые дома", - сообщили гражданам.

Отмечается, что получать тепло при этом будут:

  • школы;
  • садики;
  • поликлиники;
  • больницы.

"В дальнейшем тепловики будут мониторить прогноз погоды и, вероятно, будут продолжать такую практику", - отметили в ЛГС.

Уточняется, что по данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, сегодня днем температура воздуха поднимется до 11-13 градусов выше нуля.

Публикация ЛГС (скриншот: t.me/lviv_adm)

Напомним, приостанавливать подачу отопления для домов во Львове уже решали раньше - еще в начале марта. Тогда ограничивать теплоснабжение также планировали в конкретные часы.

Тем временем в Херсоне объявили о завершении отопительного сезона.

Кроме того, будут ли выключать отопление досрочно в столице рассказали в Киевской городской государственной администрации.

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