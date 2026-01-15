У будинках з електроопаленням не будуть вимикати світло: Кабмін готує рішення

Нагадаємо, що станом на 15 січня найскладніша ситуація з електропостачанням і теплопостачанням залишається в Києві. Після двох російських масованих ракетно-дронових атак - 9 та 13 січня - енергосистема в столиці та Київській області зазнала серйозних пошкоджень.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Загалом в Україні склалася дуже важка ситуація в енергетиці - через постійні російські терористичні атаки проти енергосистеми та дуже сильні морози. Тому 14 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію. Перші рішення в рамках подолання НС вже є, детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.