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Будет ли "зеленый коридор" из Купянска: появилось объяснение

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Харьков, Среда 25 мая 2022 18:50
Будет ли "зеленый коридор" из Купянска: появилось объяснение Фото: оккупанты врут про эвакуацию из Купянска в Украину 27 мая
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты распространяют информацию о возможности эвакуации из Купянска в пятницу, 27 мая. На самом деле, это не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Боровского поселкового совета.

"В последние дни в соцсетях распространяется информация о том, что якобы 27 мая будет организован гуманитарный коридор для выезда людей из Купянска на территории, подконтрольные украинским властям. В то же время украинские чиновники эту информацию опровергают и сообщают, что никакие коридоры в данном направлении не были согласованы", - говорится в сообщении.

В сельсовете добавляют, что объявление оккупантов о возможности выезда может быть очередной провокацией против мирного населения.

"Пожалуйста, если у вас будет связь с родными и знакомыми на оккупированных территориях, перескажите, чтобы были осторожными и не подвергали себя опасности", - просят в сельсовете.

Как сообщалось, вражеские войска не отказались от намерений победить вооруженные силы Украины на Слобожанском направлении и пытаются восстановить железнодорожное сообщение в окрестностях оккупированного Купянска.

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