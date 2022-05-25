Чи буде "зелений коридор" з Куп'янска: з'явилось пояснення

Російські окупанти поширюють інформацію про можливість евакуації з Куп’янська у п’ятницю, 27 травня. Насправді це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Останніми днями у соцмережах розповсюджується інформація про те, що, нібито, 27 травня буде організований гуманітарний коридор для виїзду людей з Куп’янська на території, підконтрольні українській владі. Натомість українські посадовці цю інформацію спростовують і повідомляють, що жодні коридори у даному напрямку не були узгоджені", - йдеться в повідомленні.

У сільраді додають, що оголошення окупантів про можливість виїзду може є черговою провокацією проти мирного населення.

"Будь ласка, якщо у вас буде зв’язок з рідними та знайомими на окупованих територіях, перекажіть, щоб були обережними і не наражали себе на небезпеку", - просять у сільраді.