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Чи буде "зелений коридор" з Куп'янска: з'явилось пояснення

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Харків, Середа 25 травня 2022 18:50
Чи буде "зелений коридор" з Куп'янска: з'явилось пояснення Фото: окупанти брешуть про евакуацію з Куп'янська в Україну 27 травня
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти поширюють інформацію про можливість евакуації з Куп’янська у п’ятницю, 27 травня. Насправді це не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борівської селищної ради.

"Останніми днями у соцмережах розповсюджується інформація про те, що, нібито, 27 травня буде організований гуманітарний коридор для виїзду людей з Куп’янська на території, підконтрольні українській владі. Натомість українські посадовці цю інформацію спростовують і повідомляють, що жодні коридори у даному напрямку не були узгоджені", - йдеться в повідомленні.

У сільраді додають, що оголошення окупантів про можливість виїзду може є черговою провокацією проти мирного населення.

"Будь ласка, якщо у вас буде зв’язок з рідними та знайомими на окупованих територіях, перекажіть, щоб були обережними і не наражали себе на небезпеку", - просять у сільраді.

Як повідомлялось, ворожі війська не відмовилися від намірів перемогти Збройні сили України на Слобожанському напрямку та намагаються відновити залізничне сполучення в околицях окупованого Куп'янська.

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Купянск
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