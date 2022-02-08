Чи буде зустріч Путіна і Зеленського? Кремль озвучив головну умову

У Кремлі назвали умову для проведення зустрічі президентів України і РФ Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що потрібні конкретні цілі.

За його словами, цілі поки не сформульовані, а для проведення зустрічі це "необхідно".

"Спочатку потрібно зрозуміти, зустрічатися президентам РФ і України з якою метою, з яких питань і орієнтуючись на який результат. Цього розуміння поки не визріло", - сказав Пєсков.

Він зазначив, що РФ апріорі не відмовляється від потенційної зустрічі Путіна і Зеленського.

"Що стосується зустрічі Путіна з Зеленським, то апріорі від неї ніхто не відмовляється. Якщо ця зустріч дійсно допоможе розрубати цей вузоу, який став уже гордієвим, в ситуації на південному сході країни, РФ буде готова зустрічатися з ким завгодно", - сказав він.

Може в Туреччині?

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував двом лідерам організувати зустріч у Туреччині. Більш того, він заявив, що домовився і зараз вирішують з датою.

У самого Путіна говорили, що він готовий до зустрічі, але повинен розуміти, що буде підсумком таких контактів.

Загроза вторгнення РФ в Україну

Західні ЗМІ пишуть про високу можливість нового вторгнення РФ в Україну. Офіційна влада України каже, що ситуація з квітня, коли війська РФ почали стягувати до кордону, не змінилася. Володимир Зеленський закликає українців не панікувати.

Глава МЗС України Кулеба оцінив загрозу вторгнення Росії в Україну сьогодні. Каже, що потрібно бути готовими до всього, але зараз ситуація не змінилася.