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Стефанчук об угрозе со стороны РФ: мы готовы к любому развитию событий

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Киев, Понедельник 21 февраля 2022 13:10
Стефанчук об угрозе со стороны РФ: мы готовы к любому развитию событий Фото: спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал заявление на фоне угрозы вторжения России в Украину. Рада готова к любому развитию событий.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг председателя Рады.

По его словам, процедура четко прописана.

"Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине... Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была привержена решать любые вопросы военным путем", - заявил Стефанчук.

Ранее глава Минобороны заявил, что на сегодня нет оснований введения военного положения в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Напомним, в Украине могут запретить чиновникам выезд из страны на период военного положения.

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