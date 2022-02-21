Стефанчук об угрозе со стороны РФ: мы готовы к любому развитию событий

По его словам, процедура четко прописана.

"Мы готовы к любому развитию событий, в том числе и в вопросе введения специальных состояний в Украине... Этому должен предшествовать указ президента, который будет рассмотрен в ВР, но я очень надеюсь, что до этого мы не дойдем. Украина никогда не была привержена решать любые вопросы военным путем", - заявил Стефанчук.