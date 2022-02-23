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Будет ли Украина вводить визовый режим с РФ: ответ Зеленского

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения Украиной визового режима с РФ. Он подчеркнул, что все зависит от дальнейших шагов российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время брифинга.

"У меня есть много предложений от нашей команды относительно нашей реакции. Они связаны с дальнейшими шагами РФ", - сказал Зеленский.

Отметим, в последнее время в Верховной раде выступают с инициативой ввести визовый режим с РФ, а также разорвать дипломатические связи со страной-агрессором.

Напомним, ранее в СНБО озвучивали позицию по введению визового режима между Украиной и Россией. Как заявляли в ведомстве, следует понимать, что после этих действий Украина будет иметь.

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Владимир ЗеленскийВизовый режимВторжение России в Украину