Чи вводитиме Україна візовий режим з РФ: відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість введення Україною візового режиму з РФ. Він наголосив, що все залежить від подальших кроків російської сторони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час брифінгу.
"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо нашої реакції. Вони пов'язані з подальшими кроками РФ", - сказав Зеленський.
Зазначимо, останнім часом у Верховній раді виступають з ініціативою ввести візовий режим із РФ, а також розірвати дипломатичні зв'язки з країною-агресором.
Нагадаємо, раніше в РНБО озвучували позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією. Як заявляли у відомстві, треба розуміти, що після цих дій Україна буде мати.