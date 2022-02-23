RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи вводитиме Україна візовий режим з РФ: відповідь Зеленського

Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість введення Україною візового режиму з РФ. Він наголосив, що все залежить від подальших кроків російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час брифінгу.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо нашої реакції. Вони пов'язані з подальшими кроками РФ", - сказав Зеленський.

Зазначимо, останнім часом у Верховній раді виступають з ініціативою ввести візовий режим із РФ, а також розірвати дипломатичні зв'язки з країною-агресором.

Нагадаємо, раніше в РНБО озвучували позицію щодо запровадження візового режиму між Україною та Росією. Як заявляли у відомстві, треба розуміти, що після цих дій Україна буде мати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВізовий режимВторгнення Росії до України