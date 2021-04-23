Будет ли уголовное дело по Медведчуку: генпрокурор увидела "перспективу"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что угроловное производство против депутата от ОПЗЖ Виктор Медведчука является "перспективным". Дело может привести к "посадке".

Об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".

Венедиктова считает, что дело против Медведчука по нефтепродуктопроводу перспективное. По ее словам, прокуроры работают ежедневно для достижения результата. Я не могу говорить какие-то определенные вещи, потому что это мой субъект. Любой народный депутат - это мой субъект. Подозрение буду подписывать я. Можем (посадить, - ред.)? Да, можем. Вижу ли перспективу? Да, вижу. Работают правоохранительные органы? Работают. Следствие продолжается. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу.