UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Будет ли уголовное дело по Медведчуку: генпрокурор увидела "перспективу"

Автор: Артур Родивилов

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что угроловное производство против депутата от ОПЗЖ Виктор Медведчука является "перспективным". Дело может привести к "посадке".

Об этом она сообщила в эфире передачи "Право на власть".

Венедиктова считает, что дело против Медведчука по нефтепродуктопроводу перспективное. По ее словам, прокуроры работают ежедневно для достижения результата.

Я не могу говорить какие-то определенные вещи, потому что это мой субъект. Любой народный депутат - это мой субъект. Подозрение буду подписывать я. Можем (посадить, - ред.)? Да, можем. Вижу ли перспективу? Да, вижу. Работают правоохранительные органы? Работают. Следствие продолжается. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу.

Напомним, Офис генпрокурора сообщил о подозрении трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является нардеп Виктор Медведчук. Их подозревают в участии в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму.

Двое подозреваемых входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", сообщают в Офисе генпрокурора. Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем подразделения "Славянский щит".

По данным следствия, они принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова.

Ранее СНБО принял решение ввести санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Виктор МедведчукГенпрокурор
Читайте также
Венедиктова заявила, что подписала пять подозрений нардепам
На "трубу Медведчука" претендуют две компании
Прогноз погоды